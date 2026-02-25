Азербайджан отправил в Армению 4,5 тысячи тонн дизтоплива

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Азербайджан отправил в Армению транзитом через Грузию 4,5 тысячи тонн дизтоплива, сообщили азербайджанские СМИ.

По их информации, железнодорожный состав из 39 вагонов отправился 25 февраля вечером со станции Гюздек в направлении границы с Грузией.

Азербайджан начал поставки нефтепродуктов в Армению в декабре 2025 года. По данным Госкомстата Азербайджана, в декабре объем поставок составил 1,2 тысячи тонн автомобильного бензина марки Premium Euro-95 на сумму $788,8 тысячи.

В январе 2026 года Азербайджан отправил в Армению две партии нефтепродуктов - 979 тонн (автобензин) и 1,7 тысячи тонн (автобензин и дизтопливо).

Азербайджан в октябре 2025 года снял ограничения на транзит грузов в Армению через свою территорию.