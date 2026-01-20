Поиск

Алиев сообщил о запросе от Армении на транзит грузов через Азербайджан в Россию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению из Казахстана и России, Ереван направил запрос на транзит грузов в Россию, заявил в Давосе на панельной сессии Всемирного экономического форума на тему "Определение экономической идентичности Евразии" азербайджанский президент Ильхам Алиев. Об этом сообщает Report.

"Сейчас мы получили запрос с армянской стороны на обеспечение транзита из Армении в Россию. Таким образом, мы де-факто в одностороннем порядке открыли коридоры. Да, сейчас перевозки осуществляются через Грузию, но однажды они пойдут через Армению. И однажды Армения будет осуществлять прямые поставки из Азербайджана, и этот день не так уж далек", - сказал Алиев.

Приоритетом Азербайджана является взаимодействие со странами региона, добавил он, подчеркнув, что после того, как де-факто между Баку и Ереваном "был установлен мир, мы также начали экономическое сотрудничество и экспортные операции".

Алиев отметил, что договоренности между Азербайджаном и Арменией начинают трансформироваться в практические результаты. По его словам, "сегодня плоды мира выражаются в сотрудничестве". В частности, из Азербайджана в Армению осуществляется транспортировка стратегически важных грузов, включая нефтепродукты. Это само по себе приводит к снижению цен. Еще два-три года назад подобное было абсолютно немыслимо, но сегодня это уже реальность. И я считаю, что ничто не способно помешать этому процессу", - сказал президент.

Глава государства отметил, что сторонам необходимо сделать еще один шаг - наглядно продемонстрировать результаты жизни в условиях мира, чтобы увидеть полноценную поддержку этого процесса со стороны обществ обоих стран.

"Тем не менее я настроен очень оптимистично, поскольку достигнутые результаты приносят колоссальную пользу Армении, Азербайджану и всему Южному Кавказу, а также служат примером того, как страны, находившиеся в состоянии глубокой вражды, могут перейти к этапу сотрудничества", - добавил он.

