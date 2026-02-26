Глава МАГАТЭ присоединился к ядерным переговорам Ирана и США в Женеве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси присоединился к делегациям США и Ирана на переговорах по иранской ядерной программе в Женеве, сообщает в четверг агентство "Мехр".

"Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси присоединился к переговорам в качестве наблюдателя, отвечающего за технические вопросы", - пишет агентство.

Ранее в четверг сообщалось, что очередной раунд переговоров между США и Ираном стартовал в Женеве.