Президент Мексики обещает обеспечить безопасность ЧМ по футболу

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум в четверг поблагодарила ФИФА, где ранее подтвердили, что эта страна примет матчи Чемпионата мира по футболу-2026, несмотря на рост насилия в дни, последовавшие за гибелью наркобарона и главаря "Картеля Нового поколения Халиско" Немесио Осегеры Сервантеса.

"Я благодарна президенту ФИФА Джанни Инфантино, который в среду объявил, что никаких изменений в списке городов, принимающих чемпионат, не будет", - приводит ее слова агентство ЭФЭ.

Шейнбаум отметила, что мексиканские власти находятся в постоянном контакте с ФИФА и объясняют все действия, предпринимаемые на местах. Она в очередной раз заверила, что будут предприняты все меры, необходимые для обеспечения безопасности как участников чемпионата, так и болельщиков.

"Хотела бы сказать всем туристам и местным, и из-за рубежа, чтобы они приезжали на чемпионат - мундиаль будет большим праздником, и мы ждем всех с распростертыми объятиями", - сказала президент Мексики.

Ранее руководство ФИФА запросило у мексиканских властей более детальную информацию о мерах по обеспечению безопасности в Гвадалахаре и Монтеррее - в этих мексиканских городах в июне пройдут матчи не только самого ЧМ, но и стыковые матчи - с 26 по 31 марта.

В ФИФА выразили обеспокоенность ростом насилия, в частности, в Гвадалахаре после гибели наркобарона Осегеры Сервантеса.