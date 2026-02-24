Поиск

Экс-премьер Норвегии госпитализирован на фоне стресса после публикации файлов Эпштейна

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Норвегии, бывший генсек Совета Европы Торбьёрн Ягланд госпитализирован после публикации документов финансиста Джеффри Эпштейна, сообщил Dagbladet его адвокат Андерс Бросвит.

Госпитализация произошла из-за напряжения, в котором находился Ягланд после раскрытия его контактов с Эпштейном, уточнил Бросвит и опроверг утверждения СМИ о том, будт о бы его доверитель попал в больницу после после попытки покончить с собой.

Ягланд был премьер-министром Норвегии с 1996 по 1997 год. Он также занимал пост министра иностранных дел с 2000 по 2002 год. С 2009 по 2015 год он был председателем Нобелевского комитета. С 2009 по 2019 год он занимал пост генерального секретаря Совета Европы, отвечая за защиту прав человека, демократии и верховенства закона в Европе.

После того как Министерство юстиции США опубликовало ряд новых документов по расследованию Эпштейна в конце января, в феврале Ягланд был обвинён в коррупции и находится под следствием.

