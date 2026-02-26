Катер, вторгшийся в воды Кубы, угнали проживающие в США кубинцы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Катер, на котором группа проживающих в США кубинцев в ночь на четверг вторглась в территориальные воды Кубы, был угнан с причала на юге американского штата Флорида, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на хозяина катера.

Этот человек рассказал, что был очень удивлен, когда узнал, что его катер имеет отношение к этому инциденту. По его словам, катер угнал один из сотрудников его компании. "Мы сильно удивились, потому что мы знали этого парня как тихого и спокойного человека", - сказал хозяин катера.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг кубинские морские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, вторгшемуся в кубинские территориальные воды.

Инцидент произошел близ берегов провинции Вилья-Клара. По данным МВД Кубы, экипаж американского катера отказался остановиться и стал стрелять по пограничникам, а те открыли ответный огонь.

В итоге четыре человека на американском катере погибли, еще шесть получили ранения. Кроме того, ранен один из пограничников. Всех пострадавших доставили на территорию Кубы, где им оказали медицинскую помощь.