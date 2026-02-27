Верховный комиссар ООН на фоне столкновений призвал Афганистан и Пакистан к диалогу

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к политическому диалогу между Афганистаном и Пакистаном на фоне приграничных столкновений и авиаударов, приведших к гибели людей, сообщается на сайте организации.

"Ситуация требует срочного политического диалога, а не дальнейшей эскалации силы. Поступает информация о резком росте числа жертв среди мирного населения в ходе трансграничных столкновений с пакистанскими военными, которые, как сообщается, наносят удары по вооруженным группировкам, укрывающимся на территории Афганистана", - заявил он.

По данным Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА), за последние три месяца 2025 года в стране погибли 70 мирных жителей, еще 478 получили ранения.

"На этой неделе вновь были зафиксированы жертвы - 13 мирных жителей погибли и несколько получили ранения в результате авиаударов пакистанских сил", - отметил Тюрк.