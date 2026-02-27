Поиск

Делси Родригес призвала США отменить санкции против Венесуэлы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Временный президент Венесуэлы Делси Родригес призвала США отменить санкции и блокаду ее страны, сообщают западные СМИ.

"Президент Трамп, как друзья и партнеры мы открываем новую повестку сотрудничества с США", - добавила она.

Ранее на этой неделе американский президент Дональд Трамп сообщал, что США недавно получили около 80 млн баррелей нефти "от нового друга и партнера - Венесуэлы".

Ранее Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) выдало Венесуэле генеральные лицензии, разрешающие поставку товаров и услуг, а также определенные операции, связанные с добычей нефти и газа. В частности, лицензия позволяет американским компаниям разведывать, разрабатывать и добывать нефть и природный газ в Венесуэле.

