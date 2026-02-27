СМИ сообщили о планах США усилить влияние на Кубу через нефтяные поставки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сделать Кубу более зависимой от американской нефти, разрешив поставки топлива частному сектору страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, решение администрации Трампа облегчить поставки топлива зарождающемуся частному сектору Кубы является частью плана, направленного на то, чтобы сделать остров более зависимым от поставок нефти из США.

Согласно расчетам, это увеличит возможности Вашингтона для осуществления политических и экономических перемен в коммунистической стране.

Источники объяснили, что стратегия Трампа включает в себя заверение энергетических компаний в том, что они могут продавать нефть и топливо частным кубинским предприятиям малого и среднего бизнеса. Другой частью плана является разрешение на перепродажу венесуэльской нефти на Кубу.

Ожидается, что энергетический кризис вынудит правительство Гаваны согласиться на поставки нефти на условиях США.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAС) сообщило, что США будут выборочно разрешать перепродажу венесуэльской нефти на Кубу по специальным лицензиям.

OFAC заявляет, что эта лицензионная политика "ориентирована на сделки, поддерживающие народ Кубы, включая кубинский частный сектор (например, экспорт в коммерческих и гуманитарных целях для использования на Кубе)".

В пресс-релизе управления подчеркивается, что сделки с участием организаций, связанных с кубинскими вооруженными силами, разведслужбами или другими государственными институтами, не подпадают под действие этой политики.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже президент США подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий Соединенным Штатам вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.