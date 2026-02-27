Поиск

Население Израиля еще не получало конкретных инструкций на случай обострения с Ираном

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к защите страны, но никаких конкретных инструкций для гражданского населения в связи с обострением ситуации вокруг Ирана пока нет, заявил бригадный генерал Эффи Дефрин. Об этом пишет Times of Israel.

"ЦАХАЛ внимательно отслеживает ситуацию в Иране, находится в состоянии боевой готовности и готов защитить вас, - сказал он. - Изменений в инструкциях нет".

По словам Дефрина, "ЦАХАЛ действует в полном взаимодействии с партнерами с целью укрепления обороны".

В Женеве 26 февраля закончился третий раунд переговоров между США и Ираном. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что этот раунд не помог преодолеть разногласия по основным вопросам между сторонами.

Иран США ЦАХАЛ Израиль Эффи Дефрин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Части персонала посольства США в Израиле рекомендовано покинуть страну

Китай рекомендовал своим гражданам покинуть Иран и не посещать его

 Китай рекомендовал своим гражданам покинуть Иран и не посещать его

В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

 В Кабуле заявили о нанесении ударов по важным военным объектам в Пакистане

Что случилось этой ночью: пятница, 27 февраля

США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

 США перебросили в Британию две эскадрильи истребителей для отправки на Ближний Восток

Не менее шести человек погибли при взрыве газа в кафе в казахстанском Щучинске

Глава CENTCOM представил Трампу варианты военных действий против Ирана

Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

 Netflix вышла из переговоров по покупке Warner Bros. после нового предложения Paramount

МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

 МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

 Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8529 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 86 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });