Население Израиля еще не получало конкретных инструкций на случай обострения с Ираном

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готова к защите страны, но никаких конкретных инструкций для гражданского населения в связи с обострением ситуации вокруг Ирана пока нет, заявил бригадный генерал Эффи Дефрин. Об этом пишет Times of Israel.

"ЦАХАЛ внимательно отслеживает ситуацию в Иране, находится в состоянии боевой готовности и готов защитить вас, - сказал он. - Изменений в инструкциях нет".

По словам Дефрина, "ЦАХАЛ действует в полном взаимодействии с партнерами с целью укрепления обороны".

В Женеве 26 февраля закончился третий раунд переговоров между США и Ираном. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что этот раунд не помог преодолеть разногласия по основным вопросам между сторонами.