WSJ сообщила о сохранении разногласий у США и Ирана после переговоров в Женеве

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Третий раунд переговоров между США и Ираном, который 26 февраля завершился в Женеве, не помог преодолеть разногласия сторон по ключевым вопросам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, на переговорах спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер потребовали от Ирана демонтажа трех главных ядерных объектов: в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, они заявили, что Тегеран должен отправить в США весь остающийся в Иране обогащенный уран.

Источники WSJ отмечают, что США в рамках сделки предлагают Ирану лишь минимальное смягчение санкций, что также вызывает недовольство у Тегерана. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне хотят, чтобы Иран сначала продемонстрировал соблюдение условий соглашения в течение длительного периода и только потом мог запросить дальнейшее снятие ограничений.

Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди накануне заявил, что третий раунд переговоров США и Ирана в Женеве завершился, удалось добиться значительных успехов.