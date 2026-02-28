МИД опубликовал номера горячих линий загранучреждений РФ в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ на фоне начатой США и Израилем военной операции против Ирана опубликовал в своем телеграм-канале телефоны для экстренной связи с российскими посольствами в Иране, Израиле, Катаре и Бахрейне.

"Телефоны экстренной связи посольств России: в Иране +98-21-6670-1161/63 (rusembiran@mid.ru); в Израиле +972-54-962-2341; +972-3-522-67-44 (cons.israel@mid.ru); в Катаре +974-55-88-76-59; в Бахрейне +973-1772-5222; +973-3940-3237 (consbahrain@mid.ru)", - говорится в сообщении.

Также опубликован телефон круглосуточной горячей линии департамента ситуационно-кризисного центра МИД: +7-495-695-4545, dskc@mid.ru.

В МИД РФ уточнили, что будут информировать дополнительно по мере изменения обстановки.

Ранее в субботу президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. Он разместил видео в социальных сетях, в котором отметил, что речь идет о "масштабной боевой операции".