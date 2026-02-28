В Бахрейне началась эвакуация из южного района Манамы близ базы ВМС США

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о начале эвакуации населения, проживающего в районе Джуффаира столицы Манамы, где расположена военно-морская база 5-го оперативного флота США.

"Мы призываем вас к сотрудничеству с соответствующими органами", - говорится в заявлении министерства.

По данным СМИ, в настоящее время над районом Джуффаир, который расположен к югу от центральной Манамы, наблюдаются столбы дыма.

Ранее государственное информационное агентство Бахрейна (BNA) сообщило, что иранские ракеты попали в американскую военно-морскую базу в Бахрейне, где размещен штаб 5-го оперативного флота США. О масштабах ущерба данных с американской стороны пока не поступало.

По сообщению агентства The Associated Press, в начале недели базу в Бахрейне покинули все американские корабли. В частности, оттуда в море вышли шесть кораблей охраны водного района.