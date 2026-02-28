Поиск

Аракчи заявил Лаврову о необходимости международных мер в отношении США и Израиля

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи описал российскому коллеге Сергею Лаврову нынешнюю ситуацию в Иране, подчеркнув, что международное сообщество должно остановить удары США и Израиля, сообщает в субботу агентство Tasnim.

"Глава МИД Аббас Аракчи в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым описал ситуацию и отметил важность решительных действий со стороны международного сообщества, особенно СБ ООН, чтобы остановить агрессию и призвать преступников к ответу", - говорится в сообщении агентства.

Аракчи также, среди прочего, описал Лаврову ракетную атаку на школу в Иране, в результате которой, по сообщениям иранских СМИ, погибли около 50 школьниц.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что эти удары являются грубым нарушением Устава ООН и преступлением против мира и безопасности. Он заявил, что у Ирана есть право на самозащиту.

Ранее МИД РФ сообщал, что Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана осудил нападение США и Израиля и отметил готовность России содействовать поиску мирных развязок ситуации.

Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Аббас Аракчи МИД РФ Сергей Лавров
