Поиск

Лавров в телефонном разговоре с Аракчи осудил нападение США и Израиля на Иран

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - По инициативе иранской стороны в субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщил МИД России.

"Иранский министр сообщил о шагах руководства ИРИ по отражению агрессии США и Израиля, которые в очередной раз сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. Он сообщил о планах срочного созыва Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении, размещенном на сайте российского ведомства.

В РоссииМИД РФ назвал удары США и Израиля по Ирану неспровоцированным актом вооруженной агрессииЧитать подробнее

Лавров "осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран в нарушение принципов и норм международного права при полном игнорировании тяжелых последствий для региональной и глобальной стабильности и безопасности". Он указал на "необходимость незамедлительного прекращения атак против Исламской Республики и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования". При этом Лавров отметил "готовность России, в том числе в Совете Безопасности ООН, содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов".

В сообщении отмечается, что "иранская сторона выразила искреннюю признательность за неизменную и твердую поддержку, оказываемую Российской Федерацией".

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МИД РФ Сергей Лавров Иран Аббас Аракчи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туроператоры заверили, что решают проблемы туристов, застрявших на Ближнем Востоке

Путин в режиме ВКС обсудил с членами СБ РФ ситуацию вокруг Ирана

"Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

 "Росатом" эвакуировал из Ирана 94 человека, причастных к работе на АЭС "Бушер"

В "Росатоме" заявили о принятии мер для безопасности сотрудников на АЭС "Бушер"

Аэрофлот отменил все субботние рейсы в Дубай и Абу-Даби

МИД РФ назвал удары США и Израиля по Ирану неспровоцированным актом вооруженной агрессии

В ЦБ РФ считают, что рано делать выводы об эффекте от повышения НДС

Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

 Веерные отключения света пройдут в ряде белгородских муниципалитетов

Авиакомпаниям РФ дали рекомендации из-за закрытия неба рядом стран Ближнего Востока

В ОАЭ в настоящее время находятся около 50 тысяч туристов из России

 В ОАЭ в настоящее время находятся около 50 тысяч туристов из России
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 57 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });