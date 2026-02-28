Лавров в телефонном разговоре с Аракчи осудил нападение США и Израиля на Иран

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - По инициативе иранской стороны в субботу состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его иранским коллегой Аббасом Аракчи, сообщил МИД России.

"Иранский министр сообщил о шагах руководства ИРИ по отражению агрессии США и Израиля, которые в очередной раз сорвали переговоры о мирном урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы. Он сообщил о планах срочного созыва Совета Безопасности ООН", - сказано в сообщении, размещенном на сайте российского ведомства.

Лавров "осудил ничем не спровоцированное вооруженное нападение США и Израиля на Иран в нарушение принципов и норм международного права при полном игнорировании тяжелых последствий для региональной и глобальной стабильности и безопасности". Он указал на "необходимость незамедлительного прекращения атак против Исламской Республики и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования". При этом Лавров отметил "готовность России, в том числе в Совете Безопасности ООН, содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов".

В сообщении отмечается, что "иранская сторона выразила искреннюю признательность за неизменную и твердую поддержку, оказываемую Российской Федерацией".