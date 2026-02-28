Поиск

NBC News сообщил, что жертв среди американцев из-за ударов Ирана не зафиксировано

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Никакой информации о возможных жертвах среди американцев в результате ответных действий Ирана на удары США нет, сообщает телеканал NBC News.

Как сказали телеканалу два американских чиновника, после ответных ударов Ирана по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте, Иордании, ОАЭ и Катаре, жертв среди американцев не зафиксировано.

В миреИранские ракеты поразили базу 5-го Оперативного флота в БахрейнеЧитать подробнее

При этом они сообщили, что после удара Ирана по базе 5-го оперативного флота в Бахрейне был нанесен ущерб ее инфраструктуре.

Они также заявили, что удары США и Израиля будут продолжаться, и США ожидают, что Иран также продолжит свои ответные действия.

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев". В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 – 28 февраля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Бахрейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В КСИР объявили о запуске новой волны ракет по базам США в Персидском заливе

Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

 Пожар произошел в отеле Fairmont в Дубае после падения ракеты

Израильские военные сообщили об авиаударах по пусковым установкам ракет в Иране

СМИ сообщили об атаке беспилотника на международный аэропорт в Кувейте

Армия обороны Израиля заявила о завершении волны ударов по системе ПВО Ирана

Глава МИД Ирана заявил, что Хаменеи, Пезешкиан и другие высокопоставленные лица живы

Россия и Китай запросили срочное проведение заседания СБ ООН по Ирану

CNN сообщил о запланированной США серии возрастающих по силе ударов по Ирану

 CNN сообщил о запланированной США серии возрастающих по силе ударов по Ирану

Военные Израиля заявили, что Иран начал новую волну ракетных ударов по стране

Спутниковый снимок зафиксировал разрушение резиденции Хаменеи
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 71 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8534 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });