NBC News сообщил, что жертв среди американцев из-за ударов Ирана не зафиксировано

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Никакой информации о возможных жертвах среди американцев в результате ответных действий Ирана на удары США нет, сообщает телеканал NBC News.

Как сказали телеканалу два американских чиновника, после ответных ударов Ирана по американским военным объектам в Бахрейне, Кувейте, Иордании, ОАЭ и Катаре, жертв среди американцев не зафиксировано.

При этом они сообщили, что после удара Ирана по базе 5-го оперативного флота в Бахрейне был нанесен ущерб ее инфраструктуре.

Они также заявили, что удары США и Израиля будут продолжаться, и США ожидают, что Иран также продолжит свои ответные действия.

Утром 28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана. США назвали операцию против Ирана "Эпическая ярость", а Израиль - "Рычащий лев". В ответ иранские военные нанесли серию ударов по Израилю и военным базам США, расположенным в странах Персидского залива.