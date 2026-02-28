В МВД Бахрейна сообщили о попадании иранских ракет по жилым районам Манамы

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В результате иранских ракетных ударов пострадали жилые районы столицы Бахрейна, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на МВД королевства.

В ведомстве отметили, что на места прибыли пожарные и экстренные службы. Данных о жертвах пока не приводится.

Ранее сообщалось, что проходит эвакуация населения, проживающего в районе Джуффаира столицы Манамы, где расположена военно-морская база 5-го оперативного флота США. Государственное информационное агентство Бахрейна сообщало, что иранские ракеты попали в американскую военно-морскую базу.