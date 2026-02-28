Глава совета нацбезопасности Ирана пообещал отомстить США за удары

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Иран ответит на удары США и Израиля таким образом, что те пожалеют о содеянном, заявил в субботу секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.

"Мы будем действовать. Сионистские преступники и потерявшие стыд американцы пожалеют о своих поступках", - написал он в соцсети X.

По его словам, Иран "преподаст урок" напавшим на него странам.

Это первый комментарий Лариджани в соцсетях с момента начала ударов США и Израиля по Ирану. Ранее СМИ сообщали, что он был среди целей этих ударов.

Лариджани - один из наиболее влиятельных руководителей Ирана. Считается, что ему очень доверяет верховный руководитель страны аятолла Али Хаменеи.