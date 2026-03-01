ЦАХАЛ заявила, что Израиль и США не имеют данных об ударе по школе в Иране

Отмечается, что ведется проверка этой информации

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - У командования израильской армии нет никаких данных об ударе ВВС Израиля или США по школе в населенном пункте Минаб, где, согласно сообщению иранской стороны, погибли 148 человек.

"В настоящий момент я ничего не знаю о каком-либо израильском или американском ударе по тому району. Знаю лишь, что и американцы, и мы ведем проверку этой информации", - приводит в воскресенье агентство EFE слова представителя Армии обороны Израиля Надава Шошани.

Он отметил, что Израиль действует в Иране с особой точностью, в силу чего он подверг сомнению иранскую информацию об этом ударе.

Об ударе по школе для девочек в Минабе иранские СМИ сообщили накануне.