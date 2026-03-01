Нового руководителя Ирана выберут в ближайшие два дня

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Нового руководителя Исламской Республики Иран изберут в течение одного-двух дней, сообщил в эфире телеканала "Аль-Джазира" глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи.

Пока же в соответствии с конституцией Ирана руководство страной обеспечивает Временный руководящий совет, в состав которого входят президент страны Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голамхосейн Мохсени Эджеи и один из членов Совета стражей конституции аятолла Алиреза Арефи.

Власти Ирана в ночь на воскресенье подтвердили, что прежний руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи "принял мученическую смерть".

Ответственность за операцию уже взяла на себя Армия обороны Израиля.

Как подтвердили ранее иранские власти, в результате нанесенных ударов погибли духовный лидер, а также советник по безопасности Али Шамхани и главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммед Пакпура.

Иран пообещал Израилю и США невиданный ответ на убийство аятоллы Хаменеи.