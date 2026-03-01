CENTCOM утверждает, что иранский корабль тонет после ударов США

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Военные США нанесли удары по иранскому кораблю, призывают его экипаж сдаться, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) в воскресенье.

"В начале операции "Эпическая мощь" силы США нанесли удары по иранскому корвету класса "Джамаран". В настоящий момент корабль идет ко дну в Оманском заливе у пирса Чабахара", - говорится в заявлении командования в социальной сети X.

В CENTCOM призвали находящихся на корвете военных сложить оружие и покинуть корабль.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что гарантирует неприкосновенность всем иранским военнослужащим, которые не будут сопротивляться.

Вместе с тем в CENTCOM опровергли сообщения о том, что Корпус стражей исламской революции нанес удары по авианосцу ВМС США USS Abraham Lincoln. По словам американской стороны, запущенные в его сторону ракеты не достигли цели.