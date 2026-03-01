Поиск

CENTCOM утверждает, что иранский корабль тонет после ударов США

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Военные США нанесли удары по иранскому кораблю, призывают его экипаж сдаться, сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) в воскресенье.

"В начале операции "Эпическая мощь" силы США нанесли удары по иранскому корвету класса "Джамаран". В настоящий момент корабль идет ко дну в Оманском заливе у пирса Чабахара", - говорится в заявлении командования в социальной сети X.

В CENTCOM призвали находящихся на корвете военных сложить оружие и покинуть корабль.

Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что гарантирует неприкосновенность всем иранским военнослужащим, которые не будут сопротивляться.

Вместе с тем в CENTCOM опровергли сообщения о том, что Корпус стражей исламской революции нанес удары по авианосцу ВМС США USS Abraham Lincoln. По словам американской стороны, запущенные в его сторону ракеты не достигли цели.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM Оманский залив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов

 Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов

Трамп заявил, что власти Ирана хотят переговоров и он готов пойти им навстречу

Трамп уверен, что операция против Ирана развивается по благоприятному сценарию

 Трамп уверен, что операция против Ирана развивается по благоприятному сценарию

Командование CENTCOM сообщило о трех погибших военных в ходе операции против Ирана

 Командование CENTCOM сообщило о трех погибших военных в ходе операции против Ирана

Почти 40% рейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива отменены

Израильские ВВС наносят очередные удары по Тегерану

Лавров и Ван И осудили массированные военные удары США и Израиля по Ирану

CENTCOM утверждает, что иранский корабль тонет после ударов США

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

Нового руководителя Ирана выберут в ближайшие два дня

 Нового руководителя Ирана выберут в ближайшие два дня
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 165 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });