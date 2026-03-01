Поиск

Израильские ВВС наносят очередные удары по Тегерану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых авиаударах по объектам в Тегеране.

"Израильские ВВС начали волну ударов по Тегерану", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в воскресенье.

О целях ударов не сообщается.

Тем временем, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье пообещал, что удары по Ирану в последующие дни усилятся.

"Наши силы сейчас атакуют центр Тегерана с нарастающей интенсивностью, и этот процесс пойдет лишь по нарастающей в ближайшие дни", - приводит The Times of Israel слова премьера.

В миреВ ЦАХАЛ заявили об уничтожении большей части высшего военного командования ИранаЧитать подробнее

В то же время премьер отметил, что "это будут дни боли", подразумевая потери в том числе с израильской стороны, добавляет издание.

Ранее воскресенье израильские ВВС сообщили, что Израиль с начала совместной с США операции против Ирана применил уже более 1 200 авиабомб.

Также, 1 марта официальный представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин заявил на брифинге, что Израиль своими авиаударами "серьезно повредил" всю систему ПВО Ирана.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 01 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Израиль ЦАХАЛ Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов

 Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов

Трамп заявил, что власти Ирана хотят переговоров и он готов пойти им навстречу

Трамп уверен, что операция против Ирана развивается по благоприятному сценарию

 Трамп уверен, что операция против Ирана развивается по благоприятному сценарию

Командование CENTCOM сообщило о трех погибших военных в ходе операции против Ирана

 Командование CENTCOM сообщило о трех погибших военных в ходе операции против Ирана

Почти 40% рейсов в страны Ближнего Востока и Персидского залива отменены

Израильские ВВС наносят очередные удары по Тегерану

Лавров и Ван И осудили массированные военные удары США и Израиля по Ирану

CENTCOM утверждает, что иранский корабль тонет после ударов США

Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию вокруг Ирана

Нового руководителя Ирана выберут в ближайшие два дня

 Нового руководителя Ирана выберут в ближайшие два дня
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 165 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8544 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });