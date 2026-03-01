Израильские ВВС наносят очередные удары по Тегерану

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых авиаударах по объектам в Тегеране.

"Израильские ВВС начали волну ударов по Тегерану", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в воскресенье.

О целях ударов не сообщается.

Тем временем, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье пообещал, что удары по Ирану в последующие дни усилятся.

"Наши силы сейчас атакуют центр Тегерана с нарастающей интенсивностью, и этот процесс пойдет лишь по нарастающей в ближайшие дни", - приводит The Times of Israel слова премьера.

В то же время премьер отметил, что "это будут дни боли", подразумевая потери в том числе с израильской стороны, добавляет издание.

Ранее воскресенье израильские ВВС сообщили, что Израиль с начала совместной с США операции против Ирана применил уже более 1 200 авиабомб.

Также, 1 марта официальный представитель Армии обороны Израиля Эффи Дефрин заявил на брифинге, что Израиль своими авиаударами "серьезно повредил" всю систему ПВО Ирана.