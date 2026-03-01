Здание посольства Эстонии в Абу-Даби повреждено в результате ракетного удара Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Абу-Даби в результате ракетного удара Ирана получило повреждения здание посольства Эстонии, люди не пострадали, сообщил в воскресенье портал телерадиовещания ERR.

"Мы получили информацию о том, что комплекс башен, где находится посольство Эстонии, был атакован в Абу-Даби. К счастью, с персоналом посольства всё в порядке", - сказал министр иностранных дел Маргус Цахна.

Он обратился к гражданам Эстонии с просьбой сохранять спокойствие и находиться в безопасном месте.

"Министерство иностранных дел работает круглосуточно, чтобы помочь нашим гражданам, и мы делаем всё возможное, чтобы путешествующие эстонцы могли как можно скорее вернуться домой. Мы также поддерживаем постоянные контакты с другими странами, чтобы при необходимости организовать эвакуационные рейсы", - заявил Цахна.

Как сообщили СМИ республики, на Ближнем Востоке находятся около 3 тыс. граждан Эстонии.