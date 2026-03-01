СМИ узнали о желании США завершить операцию против Ирана, пока не кончились боеприпасы

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты торопятся завершить военную кампанию против Ирана раньше, чем у них кончатся боеприпасы, сообщает в воскресенье газета The Wall Street Journal, ссылаясь на американские официальные лица и экспертов.

"США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана до того, как у них закончатся ракеты-перехватчики для отражения ответных действий Тегерана", - указывает издание.

Точные размеры американского запаса зенитных перехватчиков засекречены. Но конфликты на Ближнем Востоке сокращают запасы средств ПВО в регионе, подчеркивает издание.

По мнению экспертов, арсенал истощается быстрее, чем США могут их восполнить.

28 февраля Израиль нанес серию ударов по Ирану. Затем президент США Дональд Трамп сообщил, что американская армия начала операцию против Ирана.

Иран в ответ нанес удары по Израилю и по американским военным базам, расположенных в ряде стран Персидского залива и на Ближнем Востоке.