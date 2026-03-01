США продолжат удары по Ирану, несмотря на готовность Трампа к диалогу

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В какой-то момент США и руководители Ирана проведут переговоры, но пока что Вашингтон не планирует прекращать удары по стране, сообщает в воскресенье издание The Times of Israel со ссылкой на заявление официального лица из Белого дома.

"Президент Трамп заявил, что новое потенциальное руководство Ирана дало понять, что они хотят диалога, и, в конечном счете, он с ними поговорит. Однако пока операция "Эпическая мощь" продолжается в прежних масштабах", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью The Atlantic Трамп заявил, что руководство Ирана после американо-израильских ударов хочет вести переговоры, и он намерен ответить согласием на предложение о диалоге.

Президент США отметил, что не знает, когда именно смогут пройти переговоры с иранской стороной, так как, по его словам, большая часть иранских официальных лиц погибли при недавних ударах.