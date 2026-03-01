Атака иранских БПЛА вызвала пожар на базе в ОАЭ, где размещены французские военные

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Иранские БПЛА в воскресенье нанесли удар по военно-морской базе в Абу-Даби, на которой размещены французские вооруженные силы, обошлось без жертв, передает Le Figaro со ссылкой на министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов.

"Сегодня были задействованы специализированные службы в связи с последствиями атаки двух иранских дронов на склад на военно-морской базе Аль-Салам в Абу-Даби", - цитирует издание сообщение Минобороны ОАЭ.

"В результате атаки возник пожар в двух контейнерах с различным оборудованием, но жертв нет", - уточнило министерство.

Со своей стороны французские военные отказались комментировать эту информацию, отмечает газета.

По сообщению Le Figaro, Иран второй раз за день атаковал беспилотниками и ракетами страны Персидского залива в ответ на удары США и Израиля по Исламской Республике.

Издание напоминает, что на базе в ОАЭ, также известной как Camp Peace, размещены французские вооруженные силы по приглашению Объединенных Арабских Эмиратов.