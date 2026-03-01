Глава МИД Ирана заявил, что удары по Тегерану не скажутся на обороноспособности страны

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в воскресенье заявил, что атаки на Тегеран не окажут влияния на военные операции Исламской Республики.

"Бомбардировки нашей столицы не влияют на наши способности вести войну", - написал Аракчи в соцсети Х.

Он отметил, что оборонная система Ирана "позволяет нам самим решать, когда и как закончится война".

Ранее сообщалось об очередных взрывах в Тегеране, ВС CША задействовали стратегические бомбардировщики B-2 против Ирана.