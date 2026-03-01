Израиль сообщает, что нанес удары по штабу КСИР

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по ряду военных объектов в иранской столице, в которых, предположительно, находились иранские военачальники.

"ЦАХАЛ атаковал десятки военных командных центров режима, в том числе штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции (КСИР), штаб разведки, командные центры ВВС КСИР и штаб внутренней разведки", - говорится в сообщении армии.

Отмечается, что удары были нанесены по объектам, где разведка ЦАХАЛ зафиксировала присутствие военнослужащих, отвечающих за управление боевыми операциями.