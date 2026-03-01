Поиск

Главы МИД стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза в воскресенье провели неформальную видеоконференцию, посвященную ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

"Министры выразили крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвали к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и полному соблюдению международного права, включая принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права", - говорится в документе.

Отмечается, что в ходе министерского совещания "также были затронуты вопросы взаимодействия с партнерами в регионе, возможные экономические последствия кризиса и его консульский аспект".

В конце встречи министры иностранных дел 27 государств-членов ЕС опубликовали заявление о событиях на Ближнем Востоке.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас объявила накануне, что созовет 1 марта в формате видеоконференции внеочередной Совет ЕС на уровне глав МИД по событиям, связанным с Ираном.

Военная операция США и Израиля в Иране

8
Жители Тегерана наблюдают за последствиями ударов по иранской столице.
Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ЕС Кая Каллас Совет ЕС Иран ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спецборт МЧС доставит 84 россиянина из Израиля в Москву

План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

 План ОПЕК+ на март предполагает рост добычи нефти почти на 125 тыс. б/с к февралю

Трамп считает, что военная операция в Иране может продлиться до месяца

CША задействовали стратегические бомбардировщики B-2 против Ирана

 CША задействовали стратегические бомбардировщики B-2 против Ирана

Более ста рейсов из РФ на Ближний Восток отменены к вечеру воскресенья

 Более ста рейсов из РФ на Ближний Восток отменены к вечеру воскресенья

Трамп утверждает, что США потопили девять иранских кораблей, разрушили штаб ВМС

 Трамп утверждает, что США потопили девять иранских кораблей, разрушили штаб ВМС

Что произошло за день: воскресенье, 1 марта

КСИР утверждает, что нанес удары по танкерам США и Великобритании

Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов

 Израиль мобилизовал 100 тысяч резервистов

Трамп заявил, что власти Ирана хотят переговоров и он готов пойти им навстречу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8547 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 185 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });