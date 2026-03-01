Главы МИД стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Ирана

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Евросоюза в воскресенье провели неформальную видеоконференцию, посвященную ситуации в Иране и на Ближнем Востоке, сообщается в коммюнике Совета ЕС.

"Министры выразили крайнюю обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвали к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и полному соблюдению международного права, включая принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права", - говорится в документе.

Отмечается, что в ходе министерского совещания "также были затронуты вопросы взаимодействия с партнерами в регионе, возможные экономические последствия кризиса и его консульский аспект".

В конце встречи министры иностранных дел 27 государств-членов ЕС опубликовали заявление о событиях на Ближнем Востоке.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас объявила накануне, что созовет 1 марта в формате видеоконференции внеочередной Совет ЕС на уровне глав МИД по событиям, связанным с Ираном.