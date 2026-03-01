Поиск

ЕС угрожает Ирану новыми санкциями

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз продолжит вводить санкции против Тегерана в ответ на действия иранских властей, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"В ответ на действия иранских властей (...) Европейский союз ввел масштабные санкции. Мы продолжим защищать безопасность и интересы ЕС, в том числе посредством дополнительных санкций", - говорится в опубликованном вечером в воскресенье заявлении главы евродипломатии.

В документе отмечается, что ЕС "последовательно призывает Иран прекратить ядерную программу, ограничить свою баллистическую ракетную программу, воздержаться от дестабилизирующей деятельности в регионе и Европе, а также прекратить ужасающее насилие и репрессии против собственного народа".

В заявлении также говорится о призыве ЕС "к максимальной сдержанности, защите гражданского населения и полному соблюдению международного права, включая принципы Устава Организации Объединенных Наций и международного гуманитарного права".

"Иран должен воздерживаться от неизбирательных военных ударов. Мы выражаем солидарность с партнерами в регионе, которые подверглись нападениям или пострадали. Мы подтверждаем свою приверженность региональной стабильности и защите жизней гражданского населения", - заявила глава дипломатии ЕС.

Она добавила, что "Европейский союз продолжит вносить свой вклад во все дипломатические усилия по снижению напряженности и достижению прочного решения, предотвращающего приобретение Ираном ядерного оружия".

В заявлении также содержится призыв к сотрудничеству Ирана с МАГАТЭ и недопущению нарушения работы важнейших водных путей, таких как Ормузский пролив.

