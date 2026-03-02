В Париже заявили о готовности поддержать оборону стран Персидского залива

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов участвовать в обороне стран Персидского залива.

"Дружественным странам, которые стали мишенью ракет и беспилотников Корпуса стражей исламской революции и были втянуты в войну, которую они не выбирали, - Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Катару, Ираку, Бахрейну, Кувейту, Оману и Иордании - Франция выражает свою полную поддержку и солидарность. Она готова (...) участвовать в их обороне", - заявил Барро в понедельник на пресс-конференции, которую транслировали французские СМИ.

По его словам, это соответствует соглашениям, содержащим обязательства Франции перед партнерами, и принципам коллективной самообороны.

Накануне сообщалось, что иранские БПЛА нанесли удар по военно-морской базе в Абу-Даби, на которой размещены французские вооруженные силы. По данным министерства обороны Объединенных Арабских Эмиратов, обошлось без жертв, однако возник пожар на складе военного оборудования.