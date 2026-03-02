Кипр отложил заседание Совета ЕС по общим вопросам

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Председательствующий сейчас в Совете ЕС Кипр отложил запланированное на 2 марта неофициальное заседание Совета ЕС по общим вопросам в связи с ситуацией на базе ВВС Великобритании "Акротири", сообщает EFE.

"С учетом этих непредвиденных событий, что, к сожалению, повлияло сегодня на работу аэропорта, кипрское председательство приняло решение перенести на более поздний срок заседание Совета ЕС по общим вопросам", - сказал представитель правительства Кипра.

В таких заседаниях принимают участие министры по европейским делам стран ЕС, представители Еврокомиссии и Европпарламента, а также стран-кандидатов на вступление в ЕС и Великобритании.

В повестке дня отмененного заседания было обсуждение бюджета ЕС на 2028-2034 годы, ответ на информационное вмешательство со стороны третьих стран и расширение ЕС.

На базе ВВС Великобритании "Акротири" на Кипре сразу после полуночи 2 марта по взлетно-посадочной полосе базы ударил беспилотник, а днем была объявлена тревога в связи с приближением к базе подозрительной воздушной цели. Из соображений безопасности власти Кипра приняли решение об эвакуации людей из пассажирского терминала в аэропорте города Пафоса.