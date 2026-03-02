На Кипре на британской базе "Акротири" объявлена тревога

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На Кипре на британской базе ВВС "Акротири" снова объявлена тревога, сообщает Cyprus Mail.

Персонал базы оповещен, всем рекомендовано вернуться домой, не находиться близ окон и оставаться в помещениях до следующих распоряжений.

На территории базы прозвучали сирены.

В ночь на 2 марта по взлетно-посадочной полосе этой базы ударил беспилотник. EFE отмечало, что пока неизвестно, была ли это атака иранского беспилотника, однако, произошла она спустя несколько часов после того, как глава британского правительства Кир Стармер объявил о более активном участии Великобритании в американо-израильской операции в Иране. В частности, он разрешил ВВС США использовать несколько британских военных баз на Ближнем Востоке.