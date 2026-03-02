Поиск

На Кипре на британской базе "Акротири" объявлена тревога

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - На Кипре на британской базе ВВС "Акротири" снова объявлена тревога, сообщает Cyprus Mail.

Персонал базы оповещен, всем рекомендовано вернуться домой, не находиться близ окон и оставаться в помещениях до следующих распоряжений.

На территории базы прозвучали сирены.

В ночь на 2 марта по взлетно-посадочной полосе этой базы ударил беспилотник. EFE отмечало, что пока неизвестно, была ли это атака иранского беспилотника, однако, произошла она спустя несколько часов после того, как глава британского правительства Кир Стармер объявил о более активном участии Великобритании в американо-израильской операции в Иране. В частности, он разрешил ВВС США использовать несколько британских военных баз на Ближнем Востоке.

Иран Кипр Великобритания США Акротири Кир Стармер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран ударил по энергетическим объектам в Катаре

Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

 Эксперт - о ситуации в Иране: аятолла заранее определил изменения во власти на случай своей гибели

Иранская армия объявила об атаке на базу США в Кувейте

Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

 Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

 Saudi Aramco остановила работу НПЗ Ras Tanura после удара беспилотников

Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

 Спотовые цены на газ в Европе прибавили более 20% на новостях вокруг Ирана

Взрывы вновь слышны в районе аэропорта иракского города Эрбиль

Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

 Израиль объявил о начале наступательной операции против "Хезболлы"

Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

 Brent подорожала на 6,55% до $77,64 за баррель

Власти Великобритании готовят план эвакуации своих граждан с Ближнего Востока
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 213 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8556 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });