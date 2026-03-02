Поиск

Стармер заявил, что Великобритания не присоединится к ударам по Ирану

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Лондон не будет принимать участия в ударах по Ирану и не изменит своего решения, несмотря на недовольство президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Мы не присоединимся к наступательным ударам США и Израиля", - заявил он, выступая в британском парламенте.

По его словам, британские власти пришли к выводу, что наилучшим решением кризиса будет "решение проблемы через переговоры", в которых Иран откажется от намерения разработать ядерное оружие.

Власти Ирана в последние годы неоднократно заявляли, что не планируют создание такого оружия.

Стармер также подчеркнул, что Трамп выразил недовольство в связи с позицией Лондона, однако такое решение власти Великобритании, приняли исходя из интересов страны.

Ранее сообщалось, что Стармер удовлетворил просьбу Вашингтона позволить американским военным использовать военные базы Соединенного Королевства на Ближнем Востоке для нанесения ударов по складам ракет и пусковым установкам Ирана.

Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Великобритания Иран Кир Стармер США Дональд Трамп
