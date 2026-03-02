ЕК обозначила приоритеты и направления работы в связи с ситуацией вокруг Ирана

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) в связи с ситуацией в Иране и на Ближнем Востоке определяет для себя два приоритета: поддержку государств-членов и защиту граждан ЕС от негативных последствий развивающихся событий, говорится в коммюнике ЕК.

"Коллегия по вопросам безопасности рассмотрела развитие ситуации в Иране и на Ближнем Востоке и ее последствия для Европейского союза", - отмечается в сообщении по итогам внеочередного заседания ЕК в понедельник.

Еврокомиссия объявила, на каких направлениях сосредоточена ее работа.

ЕК наращивает поддержку усилий государств-членов ЕС по эвакуации и репатриации граждан, в том числе через Механизм гражданской защиты ЕС и Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации.

Еврокомиссия усиливает мониторинг рисков сбоев в транспортном сообщении, особенно в районе Ормузского пролива и Красного моря, и активизирует координацию с авиакомпаниями, судоходными компаниями и национальными властями.

В энергетической сфере ЕК внимательно отслеживает динамику как цен, так и поставок, и созовет целевую группу по энергетике с участием государств-членов и в сотрудничестве с Международным энергетическим агентством. Первое заседание состоится на этой неделе.

В вопросах внутренней безопасности Еврокомиссия сохраняет повышенную бдительность и тесное сотрудничество с Европолом и государствами-членами в отношении потенциальных угроз внутренней безопасности.

Наконец, сообщается в коммюнике, в вопросах миграции ЕК повышает готовность реагирования посредством более тщательного мониторинга тенденций и усиления сотрудничества с соответствующими учреждениями ООН и странами-партнерами.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила 28 февраля, что созовет 2 марта внеочередное заседание ЕК по поводу событий вокруг Ирана.