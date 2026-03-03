В посольстве РФ в ФРГ рассказали о блокировках счетов россиян немецкими банками

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Немецкие банки превентивно блокируют или закрывают счета россиян, если те не успевают в короткий срок подтвердить имеющийся вид на жительство (ВНЖ), сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на посольство РФ в ФРГ.

"Счета россиян блокируют или закрывают в превентивном порядке, если их владельцы не могут в максимально короткий срок переподтвердить действующий ВНЖ. На банковские учреждения накладываются дополнительные обязательства по углубленной проверке любых транзакций, предоставлению регулятору расширенного пакета документов для открытия и ведения счета", - приводит издание слова российских дипломатов.

В посольстве подчеркнули, что недавно вступившее в силу решение ЕС о включении России в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма существенно усугубило ситуацию, уточняется в публикации.

"В 2022 году были введены ограничения на объем депозитов для российских граждан - одновременно на счету не может быть свыше 100 тыс. евро. Исключения делаются лишь для обладателей действующего вида на жительство в ЕС. С учетом скорости реализации европейских ограничений национальными германскими ведомствами многие соотечественники столкнулись с блокировками уже в середине 2022 года. Впоследствии давление на них лишь усиливалось", - заявили газете российские дипсотрудники.

При этом крупнейшие банки в ФРГ в большинстве своем находятся в частных руках, отмечается в статье.

"Зачастую менеджеры (банков - ИФ) недвусмысленно намекают, что проблему представляет сам российский паспорт владельца счета, однако публично по понятным причинам этого никто не признает. С ограничениями в банковском обслуживании приходилось сталкиваться Российскому дому науки и культуры в Берлине, а также Российско-германскому культурно-образовательному центру в Нюрнберге", - резюмировали в российском дипломатическом представительстве в Германии.