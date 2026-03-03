Поиск

Сигналы воздушной тревоги звучат над ОАЭ, Катаром, Кувейтом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Системы ПВО ближневосточных соседей Израиля и Ирана в ночь на вторник вновь активно работали, звучали сигналы воздушной тревоги на фоне ракетных обстрелов со стороны Ирана.

Министерство обороны Объединенных Арабских эмиратов информировало, что "системы ПВО в настоящее время справляются с массированным обстрелом баллистическими ракетами, летящими из Ирана".

Минобороны Катара сообщило, что "успешно перехватило и нейтрализовало две баллистические ракеты, нацеленные на несколько районов страны".

Военные Кувейта заявили, что "вооруженные силы справляются с волной ракет и БПЛА в воздушном пространстве".

Сирены воздушной тревоги звучали также в Бахрейне, министерство внутренних дел рекомендовало гражданам сохранять спокойствие и направиться в безопасное место.

Между тем иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что осуществил "новую волну атак" с использованием БПЛА на американскую военную базу Арифджан в Кувейте, заявив, что "дроны успешно поразили цели".

Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран Катар Кувейт
