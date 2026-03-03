Поиск

"Белавиа" 3-5 марта осуществит вывозные рейсы из Дубая в Минск

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "Белавиа" на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке планирует 3-5 марта совершить вывозные рейсы из Дубая, регулярные авиарейсы пока не возобновляются, сообщила авиакомпания.

"Сегодня, 3 марта, запланирован рейс Дубай-Минск, на котором будут перевезены пассажиры с авиабилетами на рейс Дубай-Минск 28 февраля 2026 года, - говорится в сообщении. - 4 и 5 марта регулярные рейсы Минск-Дубай отменены. В эти даты планируются вывозные рейсы: самолет вылетит из Минска без пассажиров и доставит в Беларусь пассажиров из Дубая. В настоящее время идет процесс получения разрешений на выполнение данных рейсов".

Авиакомпания или туроператоры свяжутся с пассажирами вывозных рейсов по контактным данным, указанным при бронировании.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат полной стоимости билета (по месту приобретения); бесплатно перенести вылет по тому же маршруту с сохранением класса обслуживания (при наличии свободных мест). Решение об обмене билета необходимо принять не позднее 15 марта, после указанной даты по таким авиабилетам может быть оформлен только возврат.

