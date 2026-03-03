В ЦАХАЛ заявили о готовности к многонедельной операции против Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Израильские военные готовы к тому, что кампания против Ирана будет длиться несколько недель, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Надава Шошани.

"Мы подготовили общий план действий на несколько недель", - сказал он.

Шошани добавил, что продолжительность военной кампании может измениться в зависимости от развития событий. По его словам, в настоящий момент ситуация складывается в пользу Израиля.

По его словам, "маловероятно", что Израиль направит сухопутные войска для участия в операции.

Ранее в среду израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран сильно ослаблен в результате действий США и Израиля, и операция будет "быстрой и решительной".