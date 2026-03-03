Нетаньяху убежден, что операция против Ирана будет быстрой

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Иран сильно ослаблен в результате действий США и Израиля, операция будет быстрой, считает израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Бесконечной войны не будет. (...) Будет быстрая и решительная операция", - заявил Нетаньяху в интервью Fox News.

По его словам, продолжающиеся удары "необходимы", и операция может создать условия для смены власти в Иране.

"Иранский (...) режим находится в наиболее ослабленном положении, чем когда-либо", - считает премьер.