Глава МИД Турции считает, что действия Израиля и США не приведут к скорой смене власти в Иране

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что признаков скорой смены власти в Иране сейчас нет.

"Такого уровня протестов, который мог бы привести к смене власти, не наблюдается", - сказал он во вторник, комментируя журналистам ситуацию в Иране. Его слова приводит агентство EFE.

При этом он заявил, что действия Израиля и США могут поставить под угрозу как регион, так и стабильность в мире.

По словам Фидана, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремился устранить то, что называл иранской угрозой, однако помимо этой цели у израильского руководства возникла и цель смены власти в Иране.

Говоря о положении Турции в складывающихся условиях, Фидан подчеркнул: "Турция всегда защитит себя, для этого есть все необходимые возможности". Что же касается возможного миграционного потока из Ирана в Турцию, он сказал, что сейчас Тегеран не разрешает своим гражданам пересекать границу, поэтому в данный момент из Ирана никто не прибывает. При этом министр подчеркнул, что Анкара приняла меры на случай такой возможности.

