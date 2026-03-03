Поиск

В ЕК не видят причин для беспокойства из-за иска Банка России по поводу активов РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) приняли к сведению иск Банка России в Суде Европейского союза относительно регламента ЕС о замораживании российских активов и не видят причин для беспокойства, заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Мы не обеспокоены, что касается законности наших распоряжений, как и их соответствия международному праву", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать перспективу иска ЦБ РФ.

Ранее Банк России сообщил, что подал в Суд Европейского союза заявление об оспаривании регламента Совета ЕС, вводящего бессрочную заморозку активов ЦБ.

Отмечалось, что заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза как продолжение работы по оспариванию незаконных действий ЕС в отношении суверенных активов Банка России.

Оспариваемым регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных или арбитражных решений, пояснял ЦБ РФ.

Банк России ЦБ РФ ЕС Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда

Ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца на Солнце

Иран запустил по ОАЭ 186 ракет и 812 дронов

SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

 SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

Красный крест и Красный полумесяц формируют фонд в 1,6 млн евро из-за ситуации в Иране

Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

 Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

В "Хезболле" сообщили о намерении вести открытую войну с Израилем

QatarEnergy приостановила выпуск продуктов переработки газа

 QatarEnergy приостановила выпуск продуктов переработки газа

Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента

 Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 286 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });