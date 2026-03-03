В ЕК не видят причин для беспокойства из-за иска Банка России по поводу активов РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) приняли к сведению иск Банка России в Суде Европейского союза относительно регламента ЕС о замораживании российских активов и не видят причин для беспокойства, заявил официальный представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Мы не обеспокоены, что касается законности наших распоряжений, как и их соответствия международному праву", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать перспективу иска ЦБ РФ.

Ранее Банк России сообщил, что подал в Суд Европейского союза заявление об оспаривании регламента Совета ЕС, вводящего бессрочную заморозку активов ЦБ.

Отмечалось, что заявление подано в порядке статьи 263 Договора о функционировании Европейского союза как продолжение работы по оспариванию незаконных действий ЕС в отношении суверенных активов Банка России.

Оспариваемым регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных или арбитражных решений, пояснял ЦБ РФ.