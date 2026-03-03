Поиск

Главу "Росатома" не информировали о масштабе повреждений ядерных объектов Ирана

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил о потере связи с руководством атомной отрасли Ирана, а также об отсутствии понимания о масштабах разрушений атомных объектов.

"Связь у нас с руководством иранской отрасли потеряна, а на площадке контакт остался. Мы, как говорится, регулярно проводим здесь сверку с нашими коллегами, с руководителями иранского проекта строительного. А вот с руководителями атомной отрасли Ирана связи нет ни телефонной связи, ни электронной связи, мы не можем точно сказать. Очевидно, и МАГАТЭ публиковало эти фотографии, что по ряду объектов были нанесены дополнительные удары (...) Но у нас нет контакта с руководством иранской отрасли, и мы даже не можем сейчас дать оценки о их физическом состоянии", - сказал Лихачев журналистам.

"Пока у нас нет понимания и об уровне разрушений, и о том, в каком состоянии физически находятся люди, руководители атомной отрасли Ирана", - добавил он.

