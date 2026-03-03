Франция поможет Кипру бороться против ракет и дронов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Правительство Кипра объявило, что Франция перебросит к острову системы ПРО и противодроновые системы на фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке, сообщает во вторник BFMTV.

"Было принято окончательное решение по французской помощи. Франция направит на остров фрегат, оснащенный системами ПРО и противодроновыми системами", - заявил представитель правительства Кипра Константинос Летимбиотис.

Кроме того, по данным властей острова, Греция уже отправила на остров два фрегата и самолеты F-16.

Ранее газета The Times сообщала со ссылкой на источники, что Лондон планирует перебросить корабль к Кипру для усиления обороны базы британских ВВС "Акротири".

За понедельник на базе "Акротири" было зафиксировано два происшествия: сразу после полуночи по взлетно-посадочной полосе базы ударил беспилотник, а днем была объявлена тревога в связи с приближением к базе подозрительной воздушной цели.