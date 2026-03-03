Великобритания направит корабль на Кипр для защиты базы "Акротири"

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Великобритания планирует перебросить корабль к Кипру для защиты базы ВВС "Акротири" от атак Ирана, пишет Times со ссылкой на три осведомленных источника.

Министр обороны Джон Хили обсудил с высокопоставленными военными отправку в регион эсминца HMS Duncan.

По данным газеты, сейчас у Великобритании нет возможности защитить Кипр от ударов баллистическими ракетами, и существует опасение, что остров может быть уязвим для дальнейших атак со стороны Ирана.

2 марта на базе "Акротири" ночью беспилотник ударил по ВПП, а днем была объявлена тревога в связи с приближением к базе подозрительной воздушной цели. Из соображений безопасности власти Кипра приняли решение об эвакуации людей из пассажирского терминала аэропорта Пафоса. Инциденты произошли после того, как глава британского правительства Кир Стармер дал разрешение ВВС США использовать несколько британских военных баз на Ближнем Востоке.