США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей F-35A

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II в составе 12 самолетов, следует из данных портала Itamilradar.

Истребители во вторник вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где они временно находились после перелета с континентальной части США, в сопровождении американских самолетов-заправщиков.

Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно. Большая часть американской авиационной группировки размещена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Там уже находятся 30 истребителей F-35A, а также несколько эскадрилий других типов боевых самолетов.

В понедельник на Ближний Восток с авиабазы Лейкенхит также прибыла эскадрилья истребителей F-15E Strike Eagles в составе 12 самолетов.

Кроме того, на минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена эскадрилья из 11 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Как отмечал новостной портал JFeed, это первое известное развертывание американских боевых самолетов на территории Израиля.

В настоящее время с учетом авиакрыльев двух американских авианосцев в регионе Ближнего Востока размещено уже около 250 американских боевых истребителей.

