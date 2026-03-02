Поиск

США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей в составе 15 самолетов F-15E Strike Eagles, следует из данных портала Itamilradar.

Истребители двумя группами в воскресенье и понедельник вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где они временно находились после перелета с континентальной части США, в сопровождении американских самолетов-заправщиков.

Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно. Большая часть американской авиационной группировки размещена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Как сообщали израильские СМИ, на минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена эскадрилья из 11 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Как отмечал новостной портал JFeed, это первое известное развертывание американских боевых самолетов на территории Израиля.

В настоящее время с учетом авиакрыльев двух американских авианосцев в регионе Ближнего Востока размещено уже более 200 американских боевых истребителей.

Хроника 28 февраля – 02 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Ближний Восток Иран Великобритания Лейкенхит
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил о возможности США вести атаки против Ирана дольше 4-5 недель

Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

 Израиль заявил, что в ходе операции против Ирана сбросил 2500 бомб на 600 целей

"Аэрофлот" со вторника начнет выполнять вывозные рейсы из ОАЭ

Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

 Трамп не исключил возможность сухопутной операции в Иране

В иранском Красном полумесяце сообщили о 555 погибших при ударах США и Израиля

Два аэропорта Дубая возобновят работу в ограниченном режиме вечером в понедельник

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Тегеране заявляют, что подготовились к затяжной войне

Глава Пентагона заявил, что сейчас в Иране нет американских военных

 Глава Пентагона заявил, что сейчас в Иране нет американских военных

Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ

 Остающихся в странах Персидского залива россиян призвали регистрироваться в консульствах РФ
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 238 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8558 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });