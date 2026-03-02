США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - ВВС США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей в составе 15 самолетов F-15E Strike Eagles, следует из данных портала Itamilradar.

Истребители двумя группами в воскресенье и понедельник вылетели с авиабазы Лейкенхит в Великобритании, где они временно находились после перелета с континентальной части США, в сопровождении американских самолетов-заправщиков.

Место их базирования на Ближнем Востоке пока неизвестно. Большая часть американской авиационной группировки размещена на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Как сообщали израильские СМИ, на минувшей неделе перед началом операции США против Ирана из Великобритании на базу Овда в Израиле была переброшена эскадрилья из 11 истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Как отмечал новостной портал JFeed, это первое известное развертывание американских боевых самолетов на территории Израиля.

В настоящее время с учетом авиакрыльев двух американских авианосцев в регионе Ближнего Востока размещено уже более 200 американских боевых истребителей.