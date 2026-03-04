Поиск

Сбитые над Кувейтом американские истребители были поражены кувейтским военным самолетом

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Три американских истребителя F-15E Strike Eagle, сбитых в понедельник над Кувейтом, были поражены кувейтским истребителем F/A-18 Hornet, а не наземной системой ПВО, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на три информированных источника.

Как указывает издание, инцидент с "дружественным огнем" стал результатом серии воздушных боев, судя по повреждениям одного из самолетов.

Предположительно, в инциденте участвовал только один кувейтский F/A-18 Hornet, выпустивший три ракеты и сбивший три американских F-15E Strike Eagle.

Издание, ссылаясь на источники, отмечает, что все произошло, когда несколько иранских беспилотников вторглись в воздушное пространство Кувейта. При этом один из них упал на пункт управления, в результате чего погибли шесть американских военнослужащих.

В понедельник Минобороны Кувейта сообщило, что на территории эмирата разбились несколько военных самолетов США. Предполагалось, что они были по ошибке сбиты ПВО Кувейта. В все члены экипажей разбившихся F-15E Strike Eagle выжили, их доставили в больницу.

Хроника 28 февраля – 04 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кувейт ПВО США
