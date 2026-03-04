Госдеп США призвал сотрудников консульств в Пакистане и на Кипре покинуть страну

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Госдеп США отдал распоряжение покинуть страну сотрудникам, не исполняющим ключевые функции, в консульствах страны в городах Лахор и Карачи в Пакистане, а также на Кипре, сообщают в среду западные СМИ.

"Государственный департамент США приказал не связанным с чрезвычайными ситуациями сотрудникам правительства США и семьям сотрудников правительства США из консульств в пакистанских городах Лахор и Карачи покинуть страну из-за угрозы безопасности", - информирует газета The New York Times.

По информации СМИ, департамент также рекомендовал персоналу покинуть Кипр по той же причине.