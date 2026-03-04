Поиск

В Мадриде заявили, что не будут "вассалами" США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Испании Мария Хесус Монтеро заявила, что Мадрид не будет терпеть угроз со стороны Вашингтона. Об этом сообщают европейские СМИ.

"Мы не будем ничьим вассалом. Мы не будет терпеть никаких угроз, и мы будем отстаивать наши ценности", - сказала она.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку премьер-министру Испании Педро Санчесу. В Елисейским дворце сообщили, что французский лидер "поговорил с премьером Испании, чтобы выразить ему европейскую солидарность со стороны Франции в связи с недавними угрозами экономического давления, которые прозвучали в отношении Испании".

Правительство Испании 2 марта заявило, что не разрешает американским военным использовать испанские базы для ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп 3 марта заявил в Белом доме, что действия руководства Испании ужасны, в том числе потому, что они отказываются повышать расходы на оборону до 5% от ВВП. Он заявил, что США прекратят торговлю с Испанией. Также он сказал, что американские военные могут прилететь в Испанию и использовать находящиеся там базы НАТО.

Дональд Трамп Педро Санчес Мадрид Франция Испания Мария Хесус Монтеро Эммануэль Макрон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военные США заявили о планах наносить больше ударов вглубь Ирана

В Персидском заливе поврежден шведский танкер

QatarEnergy объявила форс-мажор по поставкам сжиженного природного газа

СМИ оценили потери военного оборудования США в ходе конфликта с Ираном почти в $2 млрд

 СМИ оценили потери военного оборудования США в ходе конфликта с Ираном почти в $2 млрд

Молдавия начинает процедуру окончательного выхода из состава СНГ

 Молдавия начинает процедуру окончательного выхода из состава СНГ

Турецкие военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке грозит региону дефицитом продовольствия

 Конфликт на Ближнем Востоке грозит региону дефицитом продовольствия

Туроператоры посоветовали россиянам на Ближнем Востоке не аннулировать авиабилеты

Brent торгуется у $82,54 за баррель

Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов

 Из ОАЭ вывезли около 7 тысяч российских туристов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 357 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8570 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });