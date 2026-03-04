В Мадриде заявили, что не будут "вассалами" США

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Испании Мария Хесус Монтеро заявила, что Мадрид не будет терпеть угроз со стороны Вашингтона. Об этом сообщают европейские СМИ.

"Мы не будем ничьим вассалом. Мы не будет терпеть никаких угроз, и мы будем отстаивать наши ценности", - сказала она.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку премьер-министру Испании Педро Санчесу. В Елисейским дворце сообщили, что французский лидер "поговорил с премьером Испании, чтобы выразить ему европейскую солидарность со стороны Франции в связи с недавними угрозами экономического давления, которые прозвучали в отношении Испании".

Правительство Испании 2 марта заявило, что не разрешает американским военным использовать испанские базы для ударов по Ирану.

Президент США Дональд Трамп 3 марта заявил в Белом доме, что действия руководства Испании ужасны, в том числе потому, что они отказываются повышать расходы на оборону до 5% от ВВП. Он заявил, что США прекратят торговлю с Испанией. Также он сказал, что американские военные могут прилететь в Испанию и использовать находящиеся там базы НАТО.